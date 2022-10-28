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Шарль Мишель прибыл в Узбекистан с рабочим визитом в Узбекистан 

CentralAsia (UZ) -  Президент Европейского совета Шарль Мишель 27 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

28 октября утром Мишель посетил парк «Янги Ўзбекистон» и возложил цветы к подножию Монумента независимости в Ташкенте.

В резиденции «Куксарой» Шарля Мишеля встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече в узком формате были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Достигнута договоренность о продолжении тесной совместной работы по наращиванию практического взаимодействия в целях содействия реализации в Узбекистане программы демократических преобразований и экономических реформ, прежде всего в области инноваций, «зеленой» экономики, цифровизации.

Кроме того, согласован вопрос подготовки «дорожной карты» по реализации предложений и инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе саммита в формате «Центральная Азия - ЕС».

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