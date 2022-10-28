За последние 3 месяца в Узбекистан прибыли более 189,7 тыс. россиян

- Узбекистан, общество
- 16:01, 28 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - За 9 месяцев текущего года в Узбекистан въехали 318 156 россиян, сообщает УзА.
При этом только за последние 3 месяца в Узбекистан прибыли 189 175 граждан Российской Федерации.
В основном за границу едут мужчины – их количество составило 121 тыс. 757 человек, женщин 67 тыс. 688.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, после чего резко увеличился отток граждан страны в соседние государства.
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