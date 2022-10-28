Таджикистан и Узбекистан откроют новые пропускные пункты на границе

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CentralAsia (TJ) - Душанбе и Ташкент договорились о создании новых контрольно-пропускных пунктов международного значения, сообщили НИАТ «Ховар» в посольстве Таджикистана в Узбекистане.

Вопросы укрепления таможенного сотрудничества между странами обсудили в Ташкенте посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода и первый зампред Государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов.

Стороны договорились обновить работу пункта пропуска «Бекобод» на таджикско-узбекской границе. Этот пункт пересечения находится в таджикском районе Спитамен Согдийской области Таджикистана. Через него можно попасть в Ташкентскую область Узбекистана. Отмечается, что там должна увеличиться пропускная способность приема трафика.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между соответствующими структурами двух стран. Они представили конкретные предложения по усилению эффективной деятельности таможенных служб в перевозке товаров и продукции.

На встрече также поднимался вопрос ускорения процедуры таможенного досмотра и недопущения блокирования транспортных средств в пунктах пропуска на границе.

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