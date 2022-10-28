экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан и Узбекистан откроют новые пропускные пункты на границе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Душанбе и Ташкент договорились о создании новых контрольно-пропускных пунктов международного значения, сообщили НИАТ «Ховар» в посольстве Таджикистана в Узбекистане.

Вопросы укрепления таможенного сотрудничества между странами обсудили в Ташкенте посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода и первый зампред Государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов.

Стороны договорились обновить работу пункта пропуска «Бекобод» на таджикско-узбекской границе. Этот пункт пересечения находится в таджикском районе Спитамен Согдийской области Таджикистана. Через него можно попасть в Ташкентскую область Узбекистана. Отмечается, что там должна увеличиться пропускная способность приема трафика.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между соответствующими структурами двух стран. Они представили конкретные предложения по усилению эффективной деятельности таможенных служб в перевозке товаров и продукции.

На встрече также поднимался вопрос ускорения процедуры таможенного досмотра и недопущения блокирования транспортных средств в пунктах пропуска на границе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Посол Чехии в Монголии произнес речь с маленьким сыном
  • В Узбекистане откроют новые авиарейсы по внутренним маршрутам
  • Госдума РФ в первом чтении единогласно одобрила запрет ЛГБТ-пропаганды


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com