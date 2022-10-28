В Узбекистане в выходные ожидаются дожди и понижение температуры

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные в Узбекистанце. По их данным ожидаются дожди и понижение температуры.

«Сегодня и завтра территория республики будет находиться под влиянием теплой и слабовлажной воздушной массы. Сегодня к вечеру и завтра в отдельных районах республики возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет ночью в пределах 5-10 градусов, днем – от 16 до 21 градуса», – отметили синоптики.

В воскресенье на территорию страны осуществится вторжение холодного антициклона с Поволжья. Пройдут дожди, местами сильные.

По Бухарской и Навоийской областям дожди пройдут в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезмской области прогнозируется погода без осадков. Дневная температура воздуха понизится до 10-15 градусов.

В понедельник сильные дожди сохранятся лишь в восточных районах. По областям Ферганской долины прогнозируются дожди, местами сильные. По остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха за счет солнечного прогрева незначительно повысится до 13-18 градусов.

По горным районам страны 29-31 октября временами ожидаются осадки (дождь, снег), 30-31 октября – местами сильные.

30-31 октября по Каракалпакстану, а также Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областям местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Местами по стране возможен туман.