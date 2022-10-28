Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Ширазе

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с гибелью людей в результате теракта в мавзолее Шах Черах в Ширазе.

Туркменистан решительно выступает против любых проявлений терроризма и экстремизма, полностью поддерживая усилия мирового сообщества в противодействии этому злу, говорится в телеграмме, обнародованной в вечернем выпуске новостей национальной информационной службы.

Сердар Бердымухамедов выразил сопереживания в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 октября неизвестные открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз. Погибли 15 человек, пострадали не менее 40. Двое нападавших были задержаны.