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Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Ширазе

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с гибелью людей в результате теракта в мавзолее Шах Черах в Ширазе.

Туркменистан решительно выступает против любых проявлений терроризма и экстремизма, полностью поддерживая усилия мирового сообщества в противодействии этому злу, говорится в телеграмме, обнародованной в вечернем выпуске новостей национальной информационной службы.

Сердар Бердымухамедов выразил сопереживания в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 октября неизвестные открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз. Погибли 15 человек, пострадали не менее 40. Двое нападавших были задержаны.

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