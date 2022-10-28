На большей части Казахстана в выходные ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) - 29-31 октября на большей части Казахстана ожидаются дожди, снег, туман, низовая метель. При этом по республике температура воздуха повысится, сообщает «Казгидромет».

«Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана. Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель», - говорится в прогнозе.

Температуры воздуха на западе ночью повысится до +2+11°С, днем до +7+17°С;

на северо-западе ночью до -7+3°С, днем до 0+10°С;

на севере ночью до -7+2°С, днем потеплеет до 0+5°С;

в центре страны ночью повышение температуры воздуха до -3+5°С, днем до 0+8°С;

на востоке – до -6+3°С ночью, днем до 0+8°С;

на юге ночью -5+8°С, днем колебание от +10+20°С до +3+15°С;

на юго-востоке ночью повышение температуры до -8+5°С, днем колебание от 0+12 до +2+15°С.

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