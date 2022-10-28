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Норвегия ввела санкции против 30 российских чиновников и 7 компаний

CentralAsia (CA) -  Правительство Норвегии расширило санкции против России. На этот раз в санкционные списки страны попали 30 чиновников и 7 компаний. Об этом сообщается на сайте норвержского правительства.

В списки попали чиновники из недавно присоединенных к России регионов. Новый санкционный пакет также запрещает оказывать россиянам и российским юрлицам услуги в сфере криптовалют, предоставлять им инженерные, архитектурные услуги, юридические консультации, а также консультационные услуги в IT-сфере.

Также вводятся дополнительные ограничения на импорт стальной продукции, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не изготовленных из золота. Вводятся новые ограничения на экспорт угля, электроники, компонентов для авиации, некоторых химикатов и огнестрельного оружия.

Сохраняется запрет на вход в порты Норвегии зарегистрированных в России. Исключение действует для рыболовных судов, заходящих в порты Тромсё, Киркенес или Ботсфьорд.

Всего в санкционных списках Норвегии находятся около 1260 россиян и 115 российских организаций. С начала военной операции на Украине Норвегия присоединялась ко всем санкциям Евросоюза, введенным в отношении России.

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