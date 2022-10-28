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Путин призвал Армению и Азербайджан соблюдать договоренности ради достижения мира
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин выступил на саммите Организации договора о коллективной безопасности, который проходит в онлайн-формате. Он заявил, что Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности.

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы наладить отношения Армении и Азербайджана. Он напомнил, что у этих стран, входивших ранее в СССР, остается много взаимосвязей.

«Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению»,— сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что единственный путь к миру — неукоснительное соблюдение сторонами совместных заявлений. «Путем делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться нормализации отношений Армении с Азербайджаном»,— заявил российский лидер.

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