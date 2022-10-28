Reuters: Производитель Bayraktar построит завод в Украине за два года

Халук Байрактар

CentralAsia (CA) - Турецкая компания Baykar, которая производит несколько моделей беспилотников, в том числе полуивший широкую известность Bayraktar TB2, планирует построить завод на Украине за два года, сообщил Reuters глава компании Халук Байрактар.

«Этап детального проектирования завершен. И мы приступим к строительству... В течение двух лет мы хотели бы закончить», — сказал он.

О планах Bayraktar построить завод в Украине в августе сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. По его словам, Baykar уже создала украинскую компанию, купила земельный участок под производство и спроектировала будущий завод. Строительство, по словам дипломата, может занять несколько месяцев. Он также предположил, что работа предприятия может начаться в конце 2023 года.