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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 247 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 69700 (+480) человек;

танков – 2640 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 5378 (+14) ед;

артиллерийских систем – 1698 (+8) ед;

РСЗО – 379 (+0) ед;

средства ПВО – 192 (+0) ед;

самолетов – 272 (+1) ед;

вертолетов - 251 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3) ед;

крылатые ракеты – 351 (+0 ед);

корабли/катера - 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10) ед;

специальная техника – 151 (+1) ед.

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