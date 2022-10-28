Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 247 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:39, 28 октября 2022
- Просмотров: 1026
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 69700 (+480) человек;
танков – 2640 (+9) ед;
боевых бронированных машин – 5378 (+14) ед;
артиллерийских систем – 1698 (+8) ед;
РСЗО – 379 (+0) ед;
средства ПВО – 192 (+0) ед;
самолетов – 272 (+1) ед;
вертолетов - 251 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3) ед;
крылатые ракеты – 351 (+0 ед);
корабли/катера - 16 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10) ед;
специальная техника – 151 (+1) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.