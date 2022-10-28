Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 247 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:39, 28 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 69700 (+480) человек; танков – 2640 (+9) ед; боевых бронированных машин – 5378 (+14) ед; артиллерийских систем – 1698 (+8) ед; РСЗО – 379 (+0) ед; средства ПВО – 192 (+0) ед; самолетов – 272 (+1) ед; вертолетов - 251 (+2) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3) ед; крылатые ракеты – 351 (+0 ед); корабли/катера - 16 (+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10) ед; специальная техника – 151 (+1) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia