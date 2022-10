ISW: Украинские войска проводят кампанию по перехвату российских военных объектов в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 27 на 28 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска проводят кампанию по перехвату действий в районах сосредоточения российских войск и военных объектах в Херсонской области. Генштаб Украины сообщил, что украинские удары уничтожили район сосредоточения российских войск и склад боеприпасов в районе Берислава.

По его данным:

Украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и на линии Кременная — Лисичанск.

Российские войска продолжают подготовку к обороне на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска укрепляют технику на позициях на восточном берегу Днепра и ведут активную воздушную разведку.

Украинские войска провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки к северо-западу от города Херсон и на западе Херсонской области.

Российские силы продолжают наносить удары по Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск на Бахмут, к северо-востоку от Бахмута в районе Соледар (13 км к северо-востоку от Бахмута) и к югу от Бахмута в районе Иванграда (4 км к югу от Бахмут) и Майорск.