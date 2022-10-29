Монголы рассматривают гостеприимство калмыков, бурят и тувинцев как эквивалент израильской репатриации евреев

Улан-Батор // ©Javkhaa

CentralAsia (MNG) - Монголия является одной из стран, куда бежали мужчины из Российской Федерации, чтобы избежать мобилизации и боевых действий на Украине, но она уникальна тем, что большинство прибывших туда составляют не этнические русские, а калмыки, буряты и тывинцы, которых монголы считают близкими себе в культурном отношении.

На самом деле, некоторые монголы говорят, что рассматривают прием представителей этих трех братских народов как эквивалент израильской репатриации евреев, как национальный долг помочь тем, кто находится под давлением или страдает от дискриминации где-либо еще, в данном случае в Российской Федерации.

Хотя Монголия была частично советизирована еще в 1920-х годах, она так и не вошла в состав СССР и не испытала притока этнических русских, как в среднеазиатские республики СССР. В какой-то момент там было около 110 000 русских, но это число не уменьшилось до не более 2 000 человек.

В результате там никогда не было очага русской культуры; и в результате, хотя некоторые этнические русские прибыли с момента объявления мобилизации, большинство прибывших из Российской Федерации составляют калмыки, буряты и тувинцы, пострадавшие от гораздо более радикальной вербовки и более близкие по культуре к монголам.

И собственная культура, и гостеприимство, оказанное им в Монголии, расположили многих представителей буддийских национальностей Российской Федерации рассматривать Монголию как вторую, «альтернативную» Родину, являющуюся для них образцом в силу своей независимости, демократия и желание жить в мире со всеми соседями.

Даавр Доржин, ойрат-калмык, переехавший в Монголию, говорит, что некоторые его соратники там сейчас говорят о необходимости создания «сепаратистских движений» на их родине, чтобы «Калмыкия, Бурятия, Тыва и Саха смогли убежать от России и не нести ответственности за действия путинского режима и не страдать за его решения».

Монгольское правительство публично не поддерживает такие группы, в отличие от Украины, которая поддерживает, но вновь прибывшие говорят, что многие в Монголии действительно поддерживают их действия, и они ожидают, что опыт, который они получили в Монголии, будет иметь серьезные последствия для их родины, когда они смогут вернуться.

автор: Пол Гобл

источник: Window on Eurasia

перевод: Татар С.Майдар

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