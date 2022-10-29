Engineers India заключила контракт на консультационные услуги для НПЗ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Engineers India в пятницу объявила, что проект Монгольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) достиг важной вехи в выполнении соглашения по контракту EPC для EPC-2 (установки открытой технологии, коммунальные услуги и внешние площадки, здания завода) и EPC-3 (автономные электростанции) в Улан-Баторе, столица Монголии.

Доверенность была выдана Megha Engineering (MEIL) 28 октября 2022 года, говорится в сообщении.

«Монгольский нефтеперерабатывающий завод мощностью 1,5 млн тонн сырой нефти в год создается в Монголии за счет кредитной линии правительства Индии», — говорится в пресс-релизе.

Этот проект также является частью инициативы Администрации партнерства в целях развития Министерства иностранных дел (MИД) правительства Индии.

Engineers India (EIL) является консультантом по управлению проектом (PMC) этого престижного проекта сотрудничества Правительства правительству (G2G).

EIL стремится успешно реализовать этот проект государственной важности, направленный на обеспечение энергетической безопасности Монголии. Стоит отметить, что Монголия в настоящее время импортирует необходимое для общего потребления ископаемое топливо, такое как дизельное топливо, бензин, реактивное топливо, сжиженный нефтяной газ и т. д., из соседних стран.

Строительство этого нефтеперерабатывающего завода также откроет многочисленные возможности для трудоустройства и будет способствовать развитию близлежащих отраслей, способствуя экономическому росту Монголии в ближайшие годы.

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