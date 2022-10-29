Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 28 октября провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Во время встречи глава оборонного ведомства доложил президенту РФ, что мероприятия по частичной мобилизации закончены. По его словам, в армию призваны 300 тыс. человек.

Сергей Шойгу сообщил, что в пятницу завершилась отправка граждан, призванных по частичной мобилизации. «В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан были направлены в войска в качестве добровольцев»,— отчитался он.

По словам главы Минобороны, после обучения направлены в действующие войска 82 тыс. призванных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

«Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется»,— доложил Сергей Шойгу. Сейчас 218 тыс. мобилизованных проходят подготовку на полигонах, также добавил Шойгу.