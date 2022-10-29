Китай вывел на орбиту спутник «Шиянь-20C». Фото

CentralAsia (CA) - Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту спутник «Шиянь-20C», сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, запуск был осуществлен в 09:01 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.

Тип спутника и сферы его применения в сообщении корпорации не раскрываются.

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