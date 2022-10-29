Китай вывел на орбиту спутник «Шиянь-20C». Фото
- Азия и мир, политика
- 11:25, 29 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту спутник «Шиянь-20C», сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
По данным корпорации, запуск был осуществлен в 09:01 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.
Тип спутника и сферы его применения в сообщении корпорации не раскрываются.
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