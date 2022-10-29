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Twitter создаст совет по модерации контента
Предыстория: Илон Маск возглавил Twitter

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен Илон Маск, приобретший сервис микроблогов Twitter, заявил, что никаких решений по контентной политике и восстановлению заблокированных аккаунтов приниматься не будет, пока в компании не сформируют совет по модерации контента.

«Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений (заблокированных) аккаунтов»,— говорится в сообщении бизнесмена в Twitter. Он также сообщил, что поддерживает отмену функции пожизненной блокировки аккаунта.

Газета Financial Times писала, что после объявления о планах Маска купить Twitter руководство компании несколько месяцев обсуждало правила смягчения наказаний за нарушения политики платформы. Илон Маск выступает за отмену пожизненных блокировок аккаунтов и предлагает взамен на время лишать пользователя возможности писать в Twitter.

28 октября, Маск официально стал владельцем Twitter. Бывшие гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру.

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