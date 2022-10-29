экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголо-корейский проект, направленный на решение проблем со здоровьем уязвимых детей, будет реализован

CentralAsia (MNG) -  В рамках рабочего визита председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав провел встречу с заместителем председателя Национального Собрания Республики Корея г-жой К. Ким Ён Чжу.

Ранее занимая пост министра занятости и труда Республики Корея, вице-спикер Ким Ён Чжу активно работала в сфере увеличения занятости монгольских женщин и поддержки женского лидерства. Председатель Великого Государственного Хурала выразил благодарность за ее усилия по улучшению связей и сотрудничества между Монголией и Республикой Корея в различных областях и выразил уверенность в том, что она и впредь будет вносить ценный вклад в развитие отношений между законодательными органами двух стран.

Затем он подчеркнул, что сотрудничество между высшими законодательными органами двух стран сыграло важную роль в расширении двусторонних отношений и укреплении договорно-правовой базы сотрудничества и парламентской демократии.

Выразив удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами, вице-спикер обратилась к председателю Великого Государственного Хурала с просьбой оказать поддержку в продвижении Всемирной выставки «Пусан-2030».

Вице-спикер также рассказала о некоторых проектах и программах, которые вскоре будут реализованы. В частности, будет реализован проект «Решение проблем со здоровьем уязвимых детей в Монголии, вызванных загрязнением воздуха», и создана исследовательская группа.

От имени Великого Государственного Хурала Монголии председатель поблагодарил заместителя за ее усилия по решению насущных проблем, затрагивающих Монголию и ее народ.

На встрече также были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере «зеленой» экономики. Обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов, решения проблемы изменения климата и проведения политики по уменьшению загрязнения воздуха является нашим долгом перед международным сообществом и послужит важным стимулом для укрепления двусторонних отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Шарль Мишель посадил дерево на Аллее почетных гостей в Узбекистане. Фото
  • США могут отдалиться от Украины так же быстро, как сблизились с ней, — Republic
  • Путин предложил изменить структуру ООН и Совбеза ООН 


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com