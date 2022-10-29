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Шарль Мишель посадил дерево на Аллее почетных гостей в Узбекистане. Фото
Предыстория: Шарль Мишель прибыл в Узбекистан с рабочим визитом в Узбекистан 

CentralAsia (UZ) -  Президент Европейского совета Шарль Мишель 28 октября с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой» Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента РУ.

«Эта добрая традиция закрепила итоги состоявшихся переговоров на высшем уровне, направленных на дальнейшее углубление отношений между Узбекистаном и ЕС», - говорится в сообщении.

Шарль Мишель 27 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.

28 октября утром Мишель посетил парк «Янги Ўзбекистон» и возложил цветы к подножию Монумента независимости в Ташкенте. Также в этот состоялась двухсторонняя встреча с президентом Узбекистана.

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