Шарль Мишель посадил дерево на Аллее почетных гостей в Узбекистане. Фото

- Узбекистан, политика
- 12:17, 29 октября 2022
- Просмотров: 467
CentralAsia (UZ) - Президент Европейского совета Шарль Мишель 28 октября с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой» Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента РУ.
«Эта добрая традиция закрепила итоги состоявшихся переговоров на высшем уровне, направленных на дальнейшее углубление отношений между Узбекистаном и ЕС», - говорится в сообщении.
Шарль Мишель 27 октября прибыл с рабочим визитом в Узбекистан.
28 октября утром Мишель посетил парк «Янги Ўзбекистон» и возложил цветы к подножию Монумента независимости в Ташкенте. Также в этот состоялась двухсторонняя встреча с президентом Узбекистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.