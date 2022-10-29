ISW: Украинские войска отразили российские атаки в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают наносить наземные удары в Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи города Бахмут, Зеленополье (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Соледар (13 км к северо-востоку от Бахмута); и южнее Майорска.

Выводы института:

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Минобороны России заявило, что российские силы отразили украинскую атаку в направлении Берестово Харьковской области (20 км к северо-западу от Сватово).

Украинские военные сообщили, что российские силы продолжают перебрасывать мобилизованных и занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра. Генштаб Украины сообщил, что 1000 мобилизованных мужчин прибыли на западный берег Днепра, а некоторые из них были переброшены в Червоны. Маяк, Новорайск и Змиевка примерно в 20 км к северо-западу от Берислава.

Российские источники утверждают, что украинские силы ведут контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.