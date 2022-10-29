Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

- Азия и мир, общество
- 13:31, 29 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на по состоянию на вечер пятницы достигло 629 млн 740 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 587 тыс. 818 человек.
На утро субботы данные не обновлялись.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 423 583 и 1 070 138.
Индия - 44 646 496 и 528 999.
Франция - 36 962 135 и 157 811.
Бразилия - 34 815 258 и 687 962.
Германия - 35 523 523 и 153 377.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 845,8. В США на 1 млн жителей скончался 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.