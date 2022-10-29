Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на по состоянию на вечер пятницы достигло 629 млн 740 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 587 тыс. 818 человек.

На утро субботы данные не обновлялись.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 423 583 и 1 070 138.

Индия - 44 646 496 и 528 999.

Франция - 36 962 135 и 157 811.

Бразилия - 34 815 258 и 687 962.

Германия - 35 523 523 и 153 377.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 845,8. В США на 1 млн жителей скончался 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.