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В Индии загорелся двигатель самолета во время взлета. Видео

CentralAsia (CA) -  Двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo загорелся при взлете в аэропорту в Дели, сообщает издание The Indian Express.

На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. В связи с возникшей технической проблемой полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров отправили на место назначения — в Бангалор — другим рейсом.

По предварительной информации авиакомпании, во время разбега самолета при взлете «произошел срыв работы двигателя», из-за чего и возник пожар. По факту произошедшего проводится проверка.

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