В Индии загорелся двигатель самолета во время взлета. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 14:37, 29 октября 2022
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- Обновлено: 14:47, 29 октября 2022
CentralAsia (CA) - Двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo загорелся при взлете в аэропорту в Дели, сообщает издание The Indian Express.
На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. В связи с возникшей технической проблемой полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров отправили на место назначения — в Бангалор — другим рейсом.
По предварительной информации авиакомпании, во время разбега самолета при взлете «произошел срыв работы двигателя», из-за чего и возник пожар. По факту произошедшего проводится проверка.
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