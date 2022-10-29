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Токаев поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Несомненно, эта дата занимает важное место в истории вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом. Все это стало возможным благодаря вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться», – говорится в поздравительной телеграмме.

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