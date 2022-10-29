В здании Минобороны Казахстана произошел пожар. Видео

CentralAsia (KZ) - В здании Министерства обороны Казахстана днём 29 октября произошло возгорание, дым от которого сняли на видео очевидцы. Запись появилась в социальных сетях.

В пресс-службе МЧС РК подтвердили, что вызов пожарных подразделений в здание Минобороны был, и сейчас спасатели находятся на месте.

В МЧС заверили, что серьёзного пожара не случилось, и пообещали подробную информацию предоставить позже.

В самом оборонном ведомстве сообщили, что 29 октября в 13.25 в одном из кабинетов здания Министерства обороны произошло возгорание офисной мебели. Предварительная причина – короткое замыкание электрической проводки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка.

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