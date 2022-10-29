экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Более 40 человек погибли из-за наводнений и оползней на юге Филиппин. Фото

CentralAsia (CA) -  Более 40 человек погибли в результате наводнений и схода оползней на юге Филиппин.

По данным Associated Press, погибли 47 человек, из них минимум 42 - на острове Минданао. CNN сообщает о 45 погибших.

Спасательные службы продолжают поисковые работы и не исключают увеличения числа жертв.

Наводнения, вызвавшие сход оползней, зафиксированы в ряде районов острова Минданао. Накануне на юге страны начались сильные проливные дожди.

Ранее на этой неделе на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки сильнее всего ощущались на острове Лусон на севере Филиппин, в частности, в столице страны Маниле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Посол Чехии в Монголии произнес речь с маленьким сыном
  • С 2023 года Монголия будет экспортировать только чесаный пух
  • Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Ширазе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com