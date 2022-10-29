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Сильные осадки ожидаются на юге и юго-востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки. Об этом говорится в прогнозе погоды от РГП «Казгидромет» на 30 октября

Согласно прогнозу, на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Также синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Астане прогнозируется переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы ожидается переменная облачность, во второй половине дня – дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, дождь, утром и днем – временами сильный дождь. Ветер западный, 8-13 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 тепла.

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