Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50
- Азия и мир, политика
- 18:03, 29 октября 2022
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- Обновлено: 18:04, 29 октября 2022
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50», — написал Пушилин.
26 октября Украина сообщила об обмене пленными. Украине передали одного офицера, девять солдат и сержантов. Россия не сообщала о том обмене.
17 октября российская и украинская стороны рассказали о состоявшемся обмене по формуле 110 россиян на 108 украинцев. Все 108 украинских пленных были женщинами. Среди обменянных россиян — 72 российских моряка с гражданских судов.
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