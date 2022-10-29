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Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50», — написал Пушилин.

26 октября Украина сообщила об обмене пленными. Украине передали одного офицера, девять солдат и сержантов. Россия не сообщала о том обмене.

17 октября российская и украинская стороны рассказали о состоявшемся обмене по формуле 110 россиян на 108 украинцев. Все 108 украинских пленных были женщинами. Среди обменянных россиян — 72 российских моряка с гражданских судов.

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