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NASA опубликовала фото «улыбающегося» Солнца

CentralAsia (CA) -  Обсерватория солнечной динамики NASA в своем аккаунте в Twitter 27 октября опубликовала фотографию «улыбающегося» Солнца.

«Обсерватория солнечной динамики NASA поймала «улыбающееся» Солнце. Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос»,- говорится в сообщении.

Фотографию Солнца агентству позволила сделать обсерватория в виде полуавтономного космического аппарата, которая весит почти три тонны. Аппарат запустили в космос в 2010 году. Ученые выясняют с его помощью, какое влияние Солнце оказывает на Землю и околоземное пространство, как проходит солнечная активность и как она влияет на космическую погоду.

Обсерватория солнечной динамики работает с 2010 года и предназначена для получения данных о влиянии Солнца на Землю и околоземную орбиту. Аппарат способен получать изображения Солнца в различных длинах волн ультрафиолетового спектра. Обсерватория передает снимки на земные станции каждые 12 секунд. SDO генерирует около 1,5 ТБ данных или 57 600 изображений в сутки.

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