экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео

CentralAsia (CA) -  Число погибших в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина увеличилось до 151 человек, сообщает «Ренхап» со ссылкой на местные власти. Издание уточняет, что 82 человек получили травмы.

В администрации Сеула заявили о поступлении около 270 обращений о людях, пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 людях, получивших травмы.

По данным «Ренхап», более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина. В результате возникшей давки люди скончались от удушья. Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Twitter создаст совет по модерации контента
  • Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
  • Среди погибших в результате давки в Сеуле есть гражданин Узбекистана 


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com