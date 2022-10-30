151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 10:06, 30 октября 2022
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- Обновлено: 10:10, 30 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Число погибших в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина увеличилось до 151 человек, сообщает «Ренхап» со ссылкой на местные власти. Издание уточняет, что 82 человек получили травмы.
В администрации Сеула заявили о поступлении около 270 обращений о людях, пропавших без вести.
Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 людях, получивших травмы.
По данным «Ренхап», более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина. В результате возникшей давки люди скончались от удушья. Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель.
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