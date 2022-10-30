В Южной Корее объявлен траур из-за гибели 151 человек при давке в Сеуле

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой людей на праздновании Хэллоуина в Сеуле. 151 человек погиб, среди них — 19 иностранцев.

82 человека получили травмы. Правительство получило около 270 сообщений о пропавших без вести, передает «Ренхап».

Президент назвал произошедшее трагедией. Он пообещал провести расследование, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Большинство жертв — люди в возрасте 10–30 лет. Известно, что среди погибших есть граждане, Ирана, Китая, Норвегии, России, и Узбекистана.

Давка произошла в переулке, который соединяет центральную улицу района Итхэвон с улицей, где расположены популярные заведения. По информации южнокорейских СМИ, давка могла произойти из-за слуха о выступлении знаменитости в одном из баров.