В Южной Корее объявлен траур из-за гибели 151 человек при давке в Сеуле

- Азия и мир, происшествия
- 10:25, 30 октября 2022
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- Обновлено: 10:27, 30 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой людей на праздновании Хэллоуина в Сеуле. 151 человек погиб, среди них — 19 иностранцев.
82 человека получили травмы. Правительство получило около 270 сообщений о пропавших без вести, передает «Ренхап».
Президент назвал произошедшее трагедией. Он пообещал провести расследование, чтобы подобное не повторялось в будущем.
Большинство жертв — люди в возрасте 10–30 лет. Известно, что среди погибших есть граждане, Ирана, Китая, Норвегии, России, и Узбекистана.
Давка произошла в переулке, который соединяет центральную улицу района Итхэвон с улицей, где расположены популярные заведения. По информации южнокорейских СМИ, давка могла произойти из-за слуха о выступлении знаменитости в одном из баров.