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В Сомали больше 100 человек погибли, 300 пострадали при взрывах у здания Минобразования. Фото,видео

CentralAsia (CA) -  Не меньше 100 человек погибли и 300 пострадали при взрывах двух заминированных автомобилей у министерства образования Сомали в центре столицы Могадишо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Хасана Шейха Махмуда.

Взрывы произошли вечером 29 октября, изначально сообщалось о 30 погибших. После взрывов произошла перестрелка между сотрудниками сил безопасности и боевиками группировки «Аш-Шабаб».

По информации СМИ, среди убитых — начальник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и журналист Мохамед Иссе Кона.

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