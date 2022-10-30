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Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте в Корее

CentralAsia (KZ) -  Консульский отдел посольства Казахстана в Южной Корея переведён в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте, сообщает пресс-служба МИД РК.

Пока информации о пострадавших гражданах Казахчтана нет.

В давке в центре Сеула по время празднования Хэллоуина, по последним данным погиб 151 и пострадали 82 человек. Известно, что среди погибших – три россиянки.

Президент Южной Кореи объявил в стране национальный траур.

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