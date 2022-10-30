Посольство Узбекистана ищет среди пострадавших в смертельной давке в Сеуле соотечественников

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Корее уточняет, есть ли среди пострадавших граждане РУ.

«Если в результате ЧП, произошедшего на улице Итхэвон в Сеуле, есть пострадавшие среди наших соотечественников, и если вам нужна помощь, просим обращаться в консульский отдел посольства Узбекистана или в Ассоциацию Узбекистанцев в Корее», - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что минимум 19 иностранцев числятся погибшими среди 151 жертвы давки в Сеуле. Среди них есть граждане Узбекистана, Ирана, Китая, Норвегии и России.

Более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина. В результате возникшей давки люди скончались от удушья. Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель. В Стране объявлен траур.