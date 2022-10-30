Россия временно приостановила участие в зерновой сделке

CentralAsia (CA) - Россия на время приостанавливает свое участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны России. МИД РФ заявил, что реализация продуктовой инициативы приостанавливается на неопределенный срок.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов»,— сказано в заявлении Минобороны в Telegram.

Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской инициативе, сообщает МИД. Сделка приостанавливается на неопределенный срок. «Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия»,— заявляет МИД.

В июле Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили зерновую сделку, которая позволила создать гуманитарный коридор для вывоза зерна с Украины.

Утром, 29 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку со стороны Украины в Севастопольской бухте. Все дроны были сбиты. По его словам, в результате в городе никакие объекты не пострадали. В Минобороны России утверждали, что из-за атаки незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.