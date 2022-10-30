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Среди погибших в результате давки в Сеуле есть гражданин Узбекистана 
Предыстория: 151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео

CentralAsia (UZ) -  Среди погибших в давке в Сеуле во время ежегодного празднования Хэллоуина есть гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба посольства страны в Южной Корее.

«По имеющейся информации, по состоянию на 13:00, в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан. Посольство выражает соболезнования семьям и близким погибших.», - говорится в сообщении.

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. Его жертвами стал 151 человек.

По информации южнокорейских СМИ, давка могла произойти из-за слуха о выступлении знаменитости в одном из баров.

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