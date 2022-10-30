Зеленский призвал исключить Россию из G20

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию нужно исключить из G20. Так он отреагировал на решение Москвы приостановить участие в «зерновой сделке».

«Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне «Большой двадцатки»»,— сказал Зеленский в видеообращении.

По его мнению, решение России усугубит ситуацию с голодом на нескольких континентах. «России не место в «двадцатке»,— Зеленский.

G20 — неформальная организация, которая объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики. В нее входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

Россия 29 октября объявила о приостановке «зерновой сделки». Решение объяснялось атакой на корабли Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Черноморская зерновая инициатива предполагала открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и отмену санкций, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.