Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 447 532 и 1 070 236.

Индия - 44 650 662 и 529 008.

Франция - 36 987 918 и 157 872.

Бразилия - 34 815 258 и 687 962.

Германия - 35 571 130 и 153 544.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.