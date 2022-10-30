ISW: Украинские войска закрепляют достигнутые объекты и продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная (карта военных действий в Украине) 

- Азия и мир, политика
- 13:26, 30 октября 2022
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- Обновлено: 13:46, 30 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска закрепляют достигнутые объекты и продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
Выводы института:
Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра.
Российские силы, вероятно, замедлили темпы наступательных операций в районе Бахмута из-за украинских ударов.
Российские источники утверждают, что российские войска начали наступление в районе Угледар.
Российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в районе Донецка.
Украинские силы продолжают операцию по перехвату. Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов в Бериславском и Николаевском районах.