ISW: Украинские войска закрепляют достигнутые объекты и продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска закрепляют достигнутые объекты и продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Выводы института:

Российские войска продолжают занимать оборонительные позиции на западном берегу Днепра.

Российские силы, вероятно, замедлили темпы наступательных операций в районе Бахмута из-за украинских ударов.

Российские источники утверждают, что российские войска начали наступление в районе Угледар.

Российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в районе Донецка.

Украинские силы продолжают операцию по перехвату. Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов в Бериславском и Николаевском районах.