CNN: Власти Сеула получили 3,5 тыс. сообщений о пропавших без вести после давки

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- 13:32, 30 октября 2022
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|Продолжение: В Южной Корее объявлен траур из-за гибели 151 человек при давке в Сеуле
|Предыстория: 151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео
CentralAsia (CA) - Администрация Сеула к 14:00 по местному времени получила сообщения о более чем 3580 пропавших без вести после давки вчера, 29 октября, на праздновании Хэллоуина. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на городское правительство Сеула.
На сегодняшнее утро известно о 151 погибшем при давке в сеульском районе Итхэвон. Личности 140 из них установлены. Среди погибших — 19 иностранцев. В том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии, Росии и Узбекистана. Были ранены 82 человека. Большинство жертв — представительницы женского пола в возрасте 10–30 лет.
В Южной Корее объявлен траур до 5 ноября включительно. Произошедшее стало вторым по масштабу случаем массовой гибели людей в стране после крушения парома «Севоль» в 2014 году. Тогда судно, следовавшее из Ичхона на Чеджудо, затонуло. Погибли 304 человека.