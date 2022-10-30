Среди погибших в Сеуле оказалась студентка из Казахстана

CentralAsia (KZ) - По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Казахстана, передает МИД Казахстана.

Как выяснилось, погибла 26-летняя уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Южной Кореи.

«Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан», - сообщила пресс-служба МИД РК.

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. Его жертвами стал 151 человек.

По информации южнокорейских СМИ, давка могла произойти из-за слуха о выступлении знаменитости в одном из баров.

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