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Среди погибших в Сеуле оказалась студентка из Казахстана
Предыстория: 151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео

CentralAsia (KZ) -  По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Казахстана, передает МИД Казахстана.

Как выяснилось, погибла 26-летняя уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Южной Кореи.

«Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан», - сообщила пресс-служба МИД РК.

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. Его жертвами стал 151 человек.

По информации южнокорейских СМИ, давка могла произойти из-за слуха о выступлении знаменитости в одном из баров.

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