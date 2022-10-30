Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи жертвами в трагической давке в Сеуле 

- Узбекистан, политика
- 15:20, 30 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в центре города Сеула.Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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