Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи жертвами в трагической давке в Сеуле

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в центре города Сеула.Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.