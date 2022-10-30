Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической ситуации в Сеуле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей», – говорится в телеграмме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения