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Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической ситуации в Сеуле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей», – говорится в телеграмме.

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