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В России за сутки выявили 6,8 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 803 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В больницы попали 611 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 54,1%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 11 субъектах РФ, снижение - в 69 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти регионах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 107 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 304.

За минувшие сутки скончались 75 человек, накануне сообщалось о 79 умерших.

Выздоровели за сутки 9 008 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 423 тыс. 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 104 умерших и 20 млн 796 тыс. 124 выздоровевших.

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