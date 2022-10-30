экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической ситуации в Сеуле

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлу в связи с трагическим происшествием в Сеуле.

«Мы с чувством глубокой печали восприняли трагическую весть о гибели и тяжелом ранении большого количества людей в результате сильной давки, образовавщейся в одной из центральных улиц города Сеул. В связи с этим тяжёлым горем выражаем вам, дружественному народу Республики Корея, родным и близким погибших наши искренние соболезнования и слова утешения, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Монголы рассматривают гостеприимство калмыков, бурят и тувинцев как эквивалент израильской репатриации евреев
  • Монголо-корейский проект, направленный на решение проблем со здоровьем уязвимых детей, будет реализован
  • 151 человек погиб в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com