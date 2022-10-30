Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической ситуации в Сеуле

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлу в связи с трагическим происшествием в Сеуле.

«Мы с чувством глубокой печали восприняли трагическую весть о гибели и тяжелом ранении большого количества людей в результате сильной давки, образовавщейся в одной из центральных улиц города Сеул. В связи с этим тяжёлым горем выражаем вам, дружественному народу Республики Корея, родным и близким погибших наши искренние соболезнования и слова утешения, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме.

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