Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической ситуации в Сеуле
- Таджикистан, политика
- 18:38, 30 октября 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлу в связи с трагическим происшествием в Сеуле.
«Мы с чувством глубокой печали восприняли трагическую весть о гибели и тяжелом ранении большого количества людей в результате сильной давки, образовавщейся в одной из центральных улиц города Сеул. В связи с этим тяжёлым горем выражаем вам, дружественному народу Республики Корея, родным и близким погибших наши искренние соболезнования и слова утешения, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме.
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