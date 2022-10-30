Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео

CentralAsia (CA) - Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает Odisha TV.

Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся после реконструкции накануне. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий, а также по 50 тыс. рупий раненым.

По информации местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также темнотой.