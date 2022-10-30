экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео

CentralAsia (CA) -  Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает Odisha TV.

Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся после реконструкции накануне. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий, а также по 50 тыс. рупий раненым.

По информации местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также темнотой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте в Корее
  • Посольство Узбекистана ищет среди пострадавших в смертельной давке в Сеуле соотечественников
  • В столице и 13 регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com