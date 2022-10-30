Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 21:35, 30 октября 2022
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- Обновлено: 21:42, 30 октября 2022
CentralAsia (CA) - Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает Odisha TV.
Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся после реконструкции накануне. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий, а также по 50 тыс. рупий раненым.
По информации местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также темнотой.
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