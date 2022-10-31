Монгольский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту

CentralAsia (MNG) - Более 250 спортсменов из 18 стран принимают участие в чемпионате мира по гиревому спорту, который пройдет с 27 по 31 октября в столице Индии Нью-Дели 27-31 октября 2022 года.

По итогам второго дня соревнования в весовой категории до 68 кг монгольский спортсмен Буджав Энхбаатар стал чемпионом мира в данной весовой категории.

Это уже не первая победа Буджав Энхбаатар на чемпионатах. Он является неоднократным призером отечественных и международных соревнований по гиревому спорту. В 2018 г. Э. Буджав завоевал две пары бронзовых медалей на чемпионате Вооруженных Сил по гиревому спорту и две пары серебряных медалей на соревнованиях 2021 г. В 2022 году завоевал пару серебряных медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в весовой категории до 68 кг и золотую медаль на Международных соревнованиях «Белая ночь».

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