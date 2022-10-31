Монголки заняли 3-е место на Всемирной Универсиаде по баскетболу 3х3

CentralAsia (MNG) - В городе Стамбул (Турция) завершились игры в рамках Всемирной Универсиаде по баскетболу 3х3 (FISU University World Cup 3x3 Basketball), где приняли участие по 12 команд в женской и мужской категориях!

Свои университетские команды представляли следующие страны: Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Монголия, Мексика, Турция, Китай, Украина и др.

Женская сборная университета RIU (РОЯЛ Международный университет) Монголии обыграла Испанию и Иран в группе А и обыграла Словению в плей-офф, но проиграла Тайваню в полуфинале. Но монголки обыграли иранок за бронзовую медаль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения