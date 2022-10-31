13-летний монгольский мальчик стал чемпионом мира по шахматам среди любителей

Содбилэгт Наранболд

CentralAsia (MNG) - С 20 по 30 октября в Меллихо (Мальта) прошел чемпионат мира среди любителей шахмат. Свою страну представляли 5 спортсменов из Монголии.

Содбилэгт Наранболд, чемпион мира среди школьников 2016 года и вице-мастер Всемирной шахматной федерации, выступавший в разряде среди шахматистов до 2000 рейтинговых очков турнира, одержал 8 побед подряд и стал чемпионом мира на 1 партию вперед.

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