13-летний монгольский мальчик стал чемпионом мира по шахматам среди любителей

Содбилэгт Наранболд
CentralAsia (MNG) - С 20 по 30 октября в Меллихо (Мальта) прошел чемпионат мира среди любителей шахмат. Свою страну представляли 5 спортсменов из Монголии.
Содбилэгт Наранболд, чемпион мира среди школьников 2016 года и вице-мастер Всемирной шахматной федерации, выступавший в разряде среди шахматистов до 2000 рейтинговых очков турнира, одержал 8 побед подряд и стал чемпионом мира на 1 партию вперед.
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