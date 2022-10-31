Трое монгольских шахматистов завоевали титулы чемпиона мира на Мальте

CentralAsia (MNG) - С 20 по 30 октября 2022 года в Меллихе, Мальта, успешно прошел чемпионат мира среди любителей шахмат 2022 года.

На чемпионате мира этого года три монгольских шахматиста выиграли чемпионат мира, что вызывает восхищение и гордость, добавляя золотую страницу в историю монгольских шахмат.

В категории W1700: Э. Маргадгуа

В категории U1700: С.Төгөлдөр

В категории U2000: Н.Содбилэгт.

Спортсменка академии «ABChess» Э. Маргадгуа, завоевавшая титул чемпиона мира в категории W1700, набрала 8,5 очков из девяти партий и выполнила условия для победы на 1 партию вперед.

Юный шахматист академии «ABChess» и группы «Монполимет» 13-летний Н. Содбилэгт, завоевавший титул чемпиона мира в категории U2000, выиграл 9,0 из девяти партии и выполнил условия для победы на 1 партию вперед.

Чемпион мира в классе U1700 спортсмен С.Төгөлдөр из аймака Өмнөговь, набрав 7,5 очков из девяти партий.

Б. Отгонбаяр, выступавший в категории U1700, после поражения в последней партии занял четвертое место, лидируя в соревнованиях до последнего момента.

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