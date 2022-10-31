Ежегодная книжная распродажа «72 часа 72 процента» началась в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе на 72-часовой книжной распродаже магазина «Аз Хур» можно купить книгу с 72%-й скидкой.

Длинная очередь из желающих приобрести книгу выстроилась далеко за пределами магазина «Аз Хур». Ежегодная книжная распродажа стала наиболее ожидаемым событием для книголюбов, так как спектр книг, которые можно приобрести со скидкой от 10 до 72%, весьма широк.

Еще одна особенность мероприятия заключается в том, что книги можно было приобрести в течение 72 часов. Магазин не закрывался в это время ни на минуту, что позволило его клиентам приобрести желаемую книгу даже в ночное время. Распродажа продолжится до 01 октября. В течение этого времени все книги будут доставлены читателям со скидкой 10%, 30%, 50% и 72%.

Распродажа проходит в главном филиале книжного магазина «Аз Хур», расположенном на Солнечной дороге. Они также организуют онлайн-издание для их читателей в сельской местности.

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