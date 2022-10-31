Занданшатар выразил соболезнования народу Южной Кореи в связи трагической ситуацией в районе Итхэвон в Сеуле

Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав выразил соболезнования в связи с трагической аварией, произошедшей в районе Итхэвон города Сеула, столицы Южной Кореи, в результате которой погиб 151 человек, многие получили ранения.

«От имени Монголии и лично я выражаю глубочайшие соболезнования народу Республики Корея и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления многим пострадавшим и госпитализированным. В это трагическое время Монголия будет с Республикой Корея», — говорится в его заявлении.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур после давки, произошедшей в районе Итэвон в Сеуле в ночь с 29 на 30 октября, во время празднования Хеллоуина. Число погибших к полдню воскресенья увеличилось до 151, ранено порядка 82 человек, за жизнь 19 из них отчаянно борются врачи.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок.

Большинство погибших — несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы.

Большое число жертв пожарные объясняют тем, что «многих людей затоптали».

До сих пор не очень понятно, сколько погибло иностранцев. Полиция Южной Кореи сообщила ВВС, что в результате инцидента погибли 25 иностранных граждан, в то время как Министерство государственного управления и безопасности называет цифру в 20 человек.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap также сообщает, что среди погибших есть люди из США, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Шри-Ланки и Австрии.

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